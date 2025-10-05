Conte | Stagione complessa ma sarà la base per costruire il futuro

"Il Genoa ha giocato uomo contro uomo e hanno fatto gol, nel secondo tempo li abbiamo attaccati bene e sono cambiate le situazioni, sicuramente in gare come queste dove tutto sembra mettersi male, se c'è compattezza ce la fai a me questo mi è piaciuto, la voglia di non mollare e stare sul pezzo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it