Conte | Stagione complessa ma sarà la base per costruire il futuro

Napolitoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Il Genoa ha giocato uomo contro uomo e hanno fatto gol, nel secondo tempo li abbiamo attaccati bene e sono cambiate le situazioni, sicuramente in gare come queste dove tutto sembra mettersi male, se c'è compattezza ce la fai a me questo mi è piaciuto, la voglia di non mollare e stare sul pezzo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: conte - stagione

Campania, il battesimo di Roberto Fico: “Sarà una stagione di rinnovamento”. E Conte: è il momento che aspettavamo

Conte: “Nessuno è titolare, ci sarà spazio per tutti. Ci aspetta una stagione molto stimolante”

Conte chiarisce: «Motivati e pronti per la nuova stagione! De Bruyne può giocare in quel ruolo»

Cerca Video su questo argomento: Conte Stagione Complessa Sar224