conte sceglie neres anche per liberare mctominay dal lavoro sporco gazzetta

Oggi contro il Genoa (ore 18) Conte rispolvera il 4-3-3 e si affida a Neres. Per la Gazzetta (ne scrive Vincenzo D'Angelo), lo fa anche per aiutare McTominay. Scrive la Gazzetta: Conte sembra pronto a rilanciarlo dal 1', per la prima volta in stagione. Modificando l'assetto tattico, ritornando al 4-3-3 per sfruttare l'ampiezza e l'uno contro uno in fascia. Una tentazione forte, anche perché dopo la sosta arriverà un tour de force da 7 partite in 22 giorni. E avere Neres al top della forma, fisica e mentale, può fare la differenza.

Napoli, Conte sorride: tornano i big dalle nazionali. Neres da valutare - Ieri Conte ha riabbracciato alcuni nazionali: De Bruyne, Hojlund, Lang, Lobotka e Olivera sono rientrati e avranno sufficienti allenamenti per ... gazzetta.it scrive