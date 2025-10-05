Inter News 24 Conte ricorda: «Il Genoa lo scorso anno stava per farci perdere lo scudetto! Mi dà fastidio quando.». Il tecnico si rivolge ai giornalisti. Intervenuto in conferenza stampa al termine di Napoli Genoa, il tecnico dei partenopei Antonio Conte ha fatto riferimento alla gara contro i rossoblù che lo scorso anno stava per far perdere lo scudetto agli azzurri in favore dell’ Inter. PAROLE – « Mi dà fastidio quando andate a specificare su un singolo giocatore e non bello nei confronti degli altri. Né quando li esaltate, né quando non li esaltate. Parlo di equilibrio, perché bisogna trovarlo, capisco che a Napoli è difficile. 🔗 Leggi su Internews24.com

