Conte | Politano ha avuto affaticamento al bicipite Lobotka ha sentito una piccola fitta zona adduttori
L’allenatore del Napoli in conferenza aha chiarito la situazione di Politano e Loboitka che si sono infortunati durante la sfida contro il Genoa « Le condizioni saranno valutate nei prossimo giorni, Matteo ha avuto affaticamento al bicipite e lo stesso vale per Lobotka che scivolando si è aperto e ha sentito una piccola fitta zona adduttori». L’infortunio di Politano. Ennesima tegola per il Napoli, al 50esimo della sfida contro il Genoa esce anche Politano per infortunio muscolare. L’esterno azzurro ha chiesto personalmente la sostituzione lasciando il campo. Fuori Politano ed Olivera, dentro De Bruyne e Spinazzola. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
