Sono ufficiali le scelte di formazioni di Napoli e Genoa e quindi di Antonio Conte e Patrick Vieira. Dopo la vittoria contro lo Sporting, Conte cerca di riprendersi anche in campionato dopo la sconfitta a Milano seguita da una buona prestazione. Il Genoa – come detto da Vieira in presentazione di gara – vorrà fare di tutto lottando su ogni pallone per impedirlo. Inoltre i rossoblù vorranno rifarsi dal brutto ko subìto in casa contro la Lazio di Sarri, che poi ha faticato tantissimo ieri contro il Torino pareggiando per 3-3 all'Olimpico. Di seguito le scelte ufficiali della gara di oggi, ore 18.

Conte opta per il 4-3-3 con Neres, c'è Milinkovic-Savic. McTominay torna mezz'ala in solitaria