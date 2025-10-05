Conte in conferenza | Il Napoli ha lo scudetto sul petto e dev’essere protagonista Moduli? Vi dico la mia poi l’annuncio sugli infortuni

Al termine di Napoli-Genoa, finita con il risultato di 2-1, il tecnico degli azzurri ha analizzato il match. Ecco le sue dichiarazioni. Una prestazione non del tutto convincente quella messa in campo del Napoli, come prontamente analizzato dal mister azzurro, ma che alla fine ha portato alla vittoria. Infatti, dopo un secondo tempo di assoluto spessore, gli azzurri hanno ribaltato il risultato con Anguissa e una zampata del solito Hojlund. Una partita sofferta, ma il Napoli è di nuovo capolista a pari punti con la Roma. Conte "Serve equilibrio, ma qui è difficile trovarlo". Intervenuto in conferenza stampa, Antonio Conte ha analizzato la prestazione degli azzurri durante l'arco dei novanta minuti: " Mi da fastidio quando si punta un singolo, serve equilibrio ma a Napoli è difficile da trovare.

Conte: «Politano ha avuto affaticamento al bicipite, Lobotka ha sentito una piccola fitta zona adduttori» - Conte ha chiarito la situazione di Politano e Loboitka che si sono infortunati durante la sfida contro il Genoa

