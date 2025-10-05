Conte | De Bruyne? Ci stiamo capendo a 360 gradi È un giocatore molto importante per me

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di dazn dopo la sfida contro il Genoa Le parole di Conte. Ancora infortuni con Politano e Lobotka, le condizioni? « Le condizioni saranno valutate nei prossimo giorni, Matteo ha avuto affaticamento al bicipite e lo stesso vale per Lobotka che scivolando si è aperto e ha sentito una piccola fitta zona adduttori». Nel primo tempo Di Lorenzo e Oliveira entravano in campo anche nella tre quarti avversaria come mai? «È una situazione in cui si occupano degli spazi che può occupare il terzino o la mezz’ala. Con il 4-3-3 l’obiettivo e avere giocatori forti nell’uno contro uno in fase di possesso» Col Pisa e oggi partite molto faticose, c’entra la Champions? Come si gestisce il triplo impegno? «Col Pisa un po’ ce la siamo complicata noi la vita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte: «De Bruyne? Ci stiamo capendo a 360 gradi. È un giocatore molto importante per me»

In questa notizia si parla di: conte - bruyne

Conte, messaggio chiaro a De Bruyne: il belga non salterà di gioia

De Laurentiis arriva a Dimaro: “De Bruyne farà la differenza. Conte? Non sbaglia mai”

Calciomercato.com – Napoli, De Bruyne: “Il Manchester City rimarrà il mio club per sempre. La Serie A va più lenta della Premier. Conte è diverso da Guardiola”

Fabrizio Romano svela cosa si sono detti Conte e De Bruyne in un confronto dopo il caso-sostituzione di Milan-Napoli ? Il giornalista racconta di un confronto molto tranquillo, senza alcuna tensione e che ha portato ad un rapido chiarimento fra l'allenatore e - facebook.com Vai su Facebook

#NapoliSporting da protagonista assoluto per De Bruyne: "Con Conte nessun problema, io sono un vincente" - X Vai su X

Conte: «De Bruyne? Ci stiamo capendo a 360 gradi. È un giocatore molto importante per me» - L'allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di dazn dopo la sfida contro il Genoa ... Scrive ilnapolista.it

Conte tra infortuni, tattica e Champions: “Stagione più complessa, stiamo costruendo giocando” - Conte tra infortuni, tattica e Champions: “Stagione più complessa, stiamo costruendo giocando” Al termine di Napoli–Genoa, Antonio Conte ha parlato ai ... Segnala forzazzurri.net