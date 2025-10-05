Conte | Chiunque contro di noi vuole dare tutto Neres ingrippato McTominay sta faticando

. Le parole del tecnico del Napoli Una vittoria di sofferenza, che vale il primo posto in classifica ma che, per Antonio Conte, è soprattutto un’altra, fondamentale tappa di un lungo percorso di crescita. Al termine del 2-1 in rimonta sul Genoa, il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Conte: «Chiunque contro di noi vuole dare tutto. Neres ingrippato, McTominay sta faticando»

