Conte a Sky | Ci vuole pazienza Abbiamo nove giocatori nuovi tanti di loro non sono ancora pronti

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky dopo la sfida contro il Genoa Le parole di Conte. Difficoltà poi grande secondo tempo. Fatiche di Champions. «Il nostro è un percorso per noi totalmente sconosciuto. Quest’anno sarà l’anno più complesso per noi. La Champions, l’anno scorso niente, neanche una coppetta. Non avevamo rosa strutturata per fare tutti questi impegni. Rispetto alle altre che sono già rodate e strutturate, fanno la Champions da anni, hanno meccanismi oliati, che sono andati a migliorare per anni. Noi avevamo un gruppo giocatori con una rosa molto limitata, così abbiamo vinto lo scudetto, ci sono nove nuovi giocatori, ci vuole tempo, pazienza, tanti di loro ancora forse non sono pronti, devono ancora carburare ed entrare in determinate dinamiche. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

