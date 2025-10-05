ConTatto il secondo libro di Paolo Boccia

“Ogni giorno va vissuto con intensità e solarità mirando sempre a nuovi traguardi. Per me ci sono state la musica, che è diventata anche un lavoro e mi ha messo in contatto con artisti famosi e con dilettanti pieni di entusiasmo, e la fisioterapia, che è il lavoro che faccio con passione per. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it