Consumi+5,6 mld nel 2025 | ripresa lenta
15.06 Occupazione in crescita e prezzi in rallentamento, ma la spesa delle famiglie non prende slancio, e nel 2025 si fermerà a +5,6 miliardi di euro (+0,5%) in termini reali. Questo è il quadro che emerge dall'analisi e dalle proiezioni Confesercenti sulla congiuntura economica italiana nel terzo trimestre di quest'anno.+0,9% lavoratori su base annua, è il dato migliore dall'inizio del 2025, ma ad agosto quasi 60mila i posti persi. E l'inflazione scende all'1,6%, un decimo in meno rispetto al trimestre precedente. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: consumi - ripresa
Frutta italiana sotto stress climatico: consumi in lieve ripresa
La Stampa. . Tre giorni senza consumi, lavoro e tasse. Così nel novembre 2015 Matteo Salvini, allora segretario della Lega Nord, lanciava da Ponte di Legno (Brescia) una protesta nazionale contro il governo Renzi. Dal palco invitava i cittadini a “non pagare - facebook.com Vai su Facebook
Confesercenti-CER, spesa delle famiglie +5,6 mld nel 2025, ma la ripresa resta fragile - Occupazione in crescita e prezzi in rallentamento, ma la spesa delle famiglie non prende slancio, e nel 2025 si fermerà a +5,6 miliardi di euro (+0,5%) ... Scrive ilmetropolitano.it
Nel 2025 a Fiumicino oltre 50 mln di passeggeri. Investimenti per 9 mld entro il 2045 - Fiumicino punta a superare la soglia "iconica" dei 50 milioni di passeggeri nel 2025, portando il traffico tra i 51 e i 52 milioni di traffico. Lo riporta ilsole24ore.com