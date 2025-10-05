Consumi+5,6 mld nel 2025 | ripresa lenta

15.06 Occupazione in crescita e prezzi in rallentamento, ma la spesa delle famiglie non prende slancio, e nel 2025 si fermerà a +5,6 miliardi di euro (+0,5%) in termini reali. Questo è il quadro che emerge dall'analisi e dalle proiezioni Confesercenti sulla congiuntura economica italiana nel terzo trimestre di quest'anno.+0,9% lavoratori su base annua, è il dato migliore dall'inizio del 2025, ma ad agosto quasi 60mila i posti persi. E l'inflazione scende all'1,6%, un decimo in meno rispetto al trimestre precedente. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it