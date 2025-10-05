Il grande momento è ormai arrivato, domani sera al Palazzetto di Cervia alle ore 20,30 la Omag Mt San Giovanni farà il suo storico debutto nel massimo campionato di serie A1 di volley femminile, per la prima gara ufficiale contro Novara. Il coach Massimo Bellano fa il punto della situazione a poche ore da una prima partita già durissima per la debuttante Consolini. "Il debutto in casa con Igor Novara sarà sicuramente subito un bel test – dice il coach marignanese –, noi siamo pronti ed al completo, abbiamo recuperato anche qualche acciaccata e siamo pronti a giocarcela". Ad attendere San Giovanni però ci sarà subito una delle forti candidate allo scudetto di quest’anno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Consolini pronta al debutto. Subito l’ostacolo Novara: "Ma noi vogliamo stupire"