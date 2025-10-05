Consegnato al Comune di Castellaneta l’ultimo bus a metano dei 148 acquistati dalla Regione Puglia Venerdì

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Venerdì mattina nel parcheggio della sede della Regione Puglia a Bari, l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento, ha consegnato al Comune di Castellaneta l’ultimo autobus a metano dei 148 acquistati dalla Regione Puglia, tramite accordo quadro Consip per complessivi 45,8 milioni di euro, risorse del Piano Nazionale Investimenti Complementare al PNRR (PNIC) a valere sul D.M. 3152021. Gli autobus forniti da Iveco (58 autobus lunghi) e da Otokar (90 autobus medio-lunghi) sono stati assegnati a 33 Comuni e concessi in usufrutto alle imprese di TPL titolari di un vigente contratto di servizio, per sostituire altrettanti veicoli obsoleti e inquinanti, che sono stati demoliti, per i quali è intervenuto il divieto di circolazione (Euro 2 ed Euro3). 🔗 Leggi su Noinotizie.it

