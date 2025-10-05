Confronti nell' ex Ilva i lavoratori preparano la protesta

Si potrebbe tenere nella settimana che va dal 13 al 19 ottobre lo sciopero nazionale annunciato dai sindacati Fim, Fiom e Uilm per contestare le mancate risposte del Governo in merito.

