Un piano straordinario da otto miliardi l’anno per un triennio, che serva a incentivare gli investimenti per ammodernamento, ricerca e sviluppo. E’ la richiesta che arriva da Confindustria con la vicepresidente e membro del board di Menarini, Lucia Aleotti, intervenuta alla XIII edizione della Leopolda di Matteo Renzi, in corso fino a oggi a Firenze. Aleotti ha messo in guardia sui rischi che l’ industria italiana ed europea sta correndo di fronte all’assalto da Est e da Ovest: "Dobbiamo ridare competitività alle imprese di tutta l’Europa – ha detto Lucia Aleotti –. perché ci sono forze incredibili che vogliono delocalizzare la base produttiva dall’Europa agli Usa o alla Cina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Confindustria punta sugli investimenti: "Serve un piano da 24 miliardi"