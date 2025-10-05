Confindustria Orsini | Ue mettere al centro l’industria Le imprese si alleino per spingere la politica verso la crescita

In Italia, come in Spagna, il debito pubblico è un “ostacolo che incide sulla competitività, rallentando riforme, semplificazioni e misure per il lavoro. Confindustria ritiene che non basti ridurre il debito: serve che le risorse pubbliche siano usate con efficienza, priorità chiare, costi certi, e che si semplifichi il quadro regolatorio per far ripartire gli investimenti. Dobbiamo prendere esempio dalla Spagna che ha messo al centro del suo progetto di politica economica e sociale l’industria e le sue esigenze”. Lo afferma in una intervista al quotidiano spagnolo Abc il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, reduce da una trasferta in Spagna la scorsa settimana per incontri bilaterali con gli industriali spagnoli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it