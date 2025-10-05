Conferenza stampa Tudor post Juve Milan | Questa squadra deve guadagnarsi ogni cosa Il calendario ci ha un po’ penalizzato Scudetto? Inter sopra tutte noi possiamo dire la nostra…

di Marco Baridon Conferenza stampa Tudor post Juve Milan: le sue dichiarazioni dopo il match della 6ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Igor Tudor, allenatore della Juve, ha parlato in conferenza stampa dopo il match col Milan. Le sue dichiarazioni. JUVE MILAN: LA CRONACA MILAN HA CREATO TANTO NEL SECONDO TEMPO – «Poi dopo il 5-3-2 non creavano più. Partita difficile, dispiace perché si è provato a vincere. Il pareggio ci sta». MENO QUALITA’ SULLE FASCE SENZA CONCEICAO E YILDIZ – «Poi è entrato Kostic. Era una scelta da fare. Conceicao era programmato di uscire in quel momento, per il suo stato fisico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Tudor post Juve Milan: «Questa squadra deve guadagnarsi ogni cosa. Il calendario ci ha un po’ penalizzato. Scudetto? Inter sopra tutte, noi possiamo dire la nostra…»

