Conferenza stampa Tudor post Juve Milan | le sue dichiarazioni

Juventusnews24.com | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Marco Baridon dopo il match della 6ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Igor Tudor, allenatore della Juve, ha parlato in conferenza stampa dopo il match col Milan. Le sue dichiarazioni. JUVE MILAN: LA CRONACA – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «».   .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

conferenza stampa tudor post juve milan le sue dichiarazioni

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Tudor post Juve Milan: le sue dichiarazioni

In questa notizia si parla di: conferenza - stampa

Grottaglie, primo festival della ceramica. Lunedì alle 18 la conferenza stampa

Conferenza stampa Chivu: «Questa è solo la prima ma sono contento dei ragazzi»

Conferenza stampa Tudor pre Genoa Juve LIVE: le sue dichiarazioni

conferenza stampa tudor postConferenza stampa Tudor pre Juve Milan: «La squadra sta bene, la vedo in crescita. Servirà grande gara» - Conferenza stampa Tudor pre Juve Milan: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 6ª giornata di Serie A 2025/26 (Andrea Bargione inviato all’Allianz Stadium) – Dopo il pareggio contro l’Atala ... Come scrive calcionews24.com

conferenza stampa tudor postTudor categorico in conferenza stampa: «Manca equilibrio a questa squadra? Si parla tanto, ora vi dico la mia». L’analisi del mister - Tudor, il tecnico risponde alle critiche: la squadra sa cosa fare in campo, il problema è la continuità nell’arco dei novanta minuti Nessuna crisi di identità, nessun problema di equilibrio. Riporta juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Conferenza Stampa Tudor Post