di Marco Baridon Conferenza stampa Gabbia post Juve Milan: le sue dichiarazioni dopo il match della 6ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Matteo Gabbia, giocatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa dopo il match con la Juve. Le sue dichiarazioni. JUVE MILAN: LA CRONACA SENSAZIONI – «In questo momento c’è dispiacere, volevamo vincere. Sono positivo di natura, la squadra oggi ha dato quello che aveva. Ci sono state tante cose positive, questa partita fa parte del percorso» NAZIONALI – «Convocazione in nazionale un privilegio, Allegri e il suo staff mi stanno dando tanto». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Gabbia post Juve Milan: «C’è dispiacere, volevamo vincere. La squadra ha dato quello che aveva»