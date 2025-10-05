Conferenza stampa Allegri post Juve Milan | Quando abbiamo l’avversario tra le mani dobbiamo ucciderlo Tornare in questo stadio mi ha emozionato la Juventus è un’ottima squadra
di Marco Baridon Conferenza stampa Allegri post Juve Milan: le sue dichiarazioni dopo il match della 6ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa dopo il match con la Juve. Le sue dichiarazioni. JUVE MILAN: LA CRONACA PAREGGIO – «Il positivo che non abbiamo preso gol, la squadra ha fatto una buona partita, ha avuto una buona lettura quando non aveva spazi, la Juve si chiudeva bene. Nel secondo tempo la squadra è cresciuta molto. Positivo è che abbiamo preso un punto, ma dobbiamo uscire arrabbiati perché quando si capisce che l’avversario lo abbiamo nelle mani dobbiamo ucciderlo sportivamente parlando. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
