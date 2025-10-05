Conferenza stampa Allegri post Juve Milan | le sue dichiarazioni

Juventusnews24.com | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Marco Baridon dopo il match della 6ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa dopo il match con la Juve. Le sue dichiarazioni. JUVE MILAN: LA CRONACA – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

conferenza stampa allegri post juve milan le sue dichiarazioni

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Allegri post Juve Milan: le sue dichiarazioni

In questa notizia si parla di: conferenza - stampa

Grottaglie, primo festival della ceramica. Lunedì alle 18 la conferenza stampa

Conferenza stampa Chivu: «Questa è solo la prima ma sono contento dei ragazzi»

Conferenza stampa Tudor pre Genoa Juve LIVE: le sue dichiarazioni

conferenza stampa allegri postConferenza stampa Allegri pre Juve Milan: «I sentimenti dopo 8 anni alla Juventus ci sono, ma conta la partita. Non è una rivincita per me, li ho ringraziati prima di…» - Conferenza stampa Allegri pre Juve Milan: le dichiarazioni del tecnico rossonero alla vigilia del match della 6ª giornata di Serie A 2025/26 Alla vigilia di Juve Milan, Massimiliano Allegri è interven ... Scrive juventusnews24.com

conferenza stampa allegri postAllegri, la rivelazione su Leao: le nuove gerarchie con Gimenez, Nkunku e nuovo ruolo per Loftus Cheek - Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa nel post gara di Milan- Segnala fantamaster.it

Cerca Video su questo argomento: Conferenza Stampa Allegri Post