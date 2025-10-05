Confcommercio boccia le domeniche pedonali del Comune | Nessuno ci ha ascoltato

Genovatoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Confcommercio Genova boccia l'iniziativa lanciata nei giorni scorsi dal Comune sulle domeniche pedonali e, riferendosi a via Gramsci e via XX Settembre, il presidente Alessandro Cavo esprime: "profonda delusione per il mancato coinvolgimento dei rappresentanti dei commercianti" e chiede un. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: confcommercio - boccia

