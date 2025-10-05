Condò a SkySport | Campionato lombardo Inter? Vittoria convincente ecco cosa ci ha detto

Inter News 24 Condò a SkySport. Il giornalista è intervenuto nella serata di ieri per commentare il post partita di Inter Cremonese. Le sue parole. Paolo Condò, noto giornalista e opinionista di SkySport, ha commentato nel postpartita la vittoria dell’ Inter contro la Cremonese per 4-1 a San Siro. Il successo dei nerazzurri di Cristian Chivu ha riportato entusiasmo nell’ambiente e confermato il buon momento della squadra prima della pausa per le Nazionali. Condò, analizzando la prestazione e il contesto generale della Serie A, ha sottolineato l’ottimo periodo delle squadre lombarde. IL COMMENTO SUL CAMPIONATO – «È un campionato lombardo, cinque squadre lombarde, Inter, Milan, Atalanta, Como e Cremonese sono in cima alla testa della classifica e voglio sottolineare questo aspetto». 🔗 Leggi su Internews24.com

