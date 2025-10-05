Condannato per oltre 30 truffe e 6 evasioni è sottoposto a sorveglianza speciale ma gira con un coltello | arrestato

ANCONA - Già condannato per oltre 30 furti in abitazione, rapina, evasione e droga, un 75enne anconetano, sorvegliato speciale dal luglio scorso, è stato arrestato dai Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima per violazione degli obblighi imposti. L’uomo, con 13 anni di carcere alle. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

