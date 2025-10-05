Concorso docenti PNRR3 | per superare la prova scritta bisogna conquistare punteggio e posizione Pillole di Question Time

Nel question time del 2 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente esperta Sonia Cannas, è stata analizzata la questione relativa al punteggio minimo necessario per accedere alla prova orale del concorso docenti. Il tema ha suscitato interesse poiché riguarda direttamente le possibilità di ammissione dei candidati. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: concorso - docenti

Scuole, errore nel concorso. Nuovi orali il 27 agosto: ridanno l?esame 193 docenti (compreso chi non l?aveva superato l'altra volta)

Concorso docenti infanzia e primaria PNRR2, ecco le graduatorie per le assunzioni 2025/26 [AGGIORNATO]

Concorso docenti PNRR2 scuola secondaria, ecco le graduatorie dei vincitori + elenco 30% idonei [AGGIORNATO]

Concorso docenti PNRR3: requisiti, posti, prove [Speciale BOZZA Bando] - X Vai su X

Concorso Docenti PNRR 3: PROVA PRESELETTIVA NON PREVISTA. PROVA SCRITTA E PROVA ORALE COME SARANNO STRUTTURATE? PUNTEGGIO MINIMO PER IL LORO SUPERAMENTO? Ecco tutti le indicazioni indispensabili - facebook.com Vai su Facebook

Concorso docenti PNRR3: per superare la prova scritta bisogna “conquistare” punteggio e posizione. Pillole di Question Time - Nel question time del 2 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente esperta Sonia Cannas, è stata ... Da orizzontescuola.it

Concorso docenti PNRR3: bando a ottobre, prova scritta selettiva entro dicembre: ecco come si supera. RISPOSTE AI QUESITI - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha presentato ai sindacati la bozza del concorso PNRR3, per l'assunzione di nuovi docenti nel ... Riporta orizzontescuola.it