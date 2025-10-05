Concluse a Fucecchio le celebrazioni per i 360 anni dall’arrivo delle reliquie del patrono San Candido
FUCECCHIO – Le celebrazioni per i 360 anni dall’arrivo delle reliquie di San Candido – patrono di Fucecchio – si sono concluse nel migliore dei modi: dopo l’assegnazione del Leone Rampante nella serata di giovedì al Nuovo Teatro Pacini, venerdì in Collegiata e poi sul Poggio Salamartano si sono vissuti momenti di commozione per la partenza di don Andrea Pio Cristiani, arciprete della più importante parrocchia fucecchiese dal 16 ottobre 2005 e fondatore del movimento Shalom e oggi giunto alla meritata pensione. Don Andrea ha concelebrato la funzione religiosa assieme al vescovo di San Miniato – monsignor Giovanni Paccosi – in occasione del rito delle cresime. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
In questa notizia si parla di: concluse - fucecchio
Volley Fucecchio - facebook.com Vai su Facebook
San Candido, commozione a Fucecchio per la pensione di don Cristiani - Le celebrazioni per i 360 anni dall'arrivo delle reliquie di San Candido – Patrono di Fucecchio – si sono concluse nel migliore dei modi: dopo ... Secondo gonews.it
Fucecchio premia scuola e associazioni: successo per il 22esimo Leone Rampante - Nella cornice del cinema teatro Pacini di Fucecchio si è celebrata la ventiduesima edizione del premio “Leone Rampante”, la massima onorificenza cittadina ... Scrive gonews.it