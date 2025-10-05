Concia sostenibile e futuro Tannini naturali modificati | Riciclabili in altri settori

Nuovi scenari nel campo della concia sostenibile grazie al progetto " Life i’m tan " avviato nel 2021 e finanziato dalla Ue. Un’iniziativa nata con l’obiettivo di migliorare i metodi tradizionali di concia e riconcia al vegetale attraverso lo sviluppo di una nuova generazione di tannini naturali altamente performanti, sottoposti a innovativi processi di purificazione e modifica chimico-fisica. Il progetto ha coinvolto cinque aziende collegate all’industria conciaria, e coordinato da Silvateam: Crossing, il Centro Ricerca per la Chimica Fine, la conceria Incas e il Consorzio Aquarno. I quattro anni di ricerca e sviluppo applicata – viene spiegato – hanno portato allo sviluppo di nuovi tannini naturali estratti da fonti botaniche quali il legno di castagno e quebracho. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Concia sostenibile e futuro. Tannini naturali modificati: "Riciclabili in altri settori"

concia - sostenibile

