Concezione Restaurant | l’anima di Catania raccontata nei piatti dello chef Manuel Tropea

Nel cuore del centro storico di Catania c’è un ristorante che non somiglia a nessun altro: Concezione Restaurant, inaugurato nel luglio 2022 rappresenta un punto di riferimento per chi cerca un’esperienza gastronomica fuori dagli schemi. Alla guida c’è il giovane chefpatron Manuel Tropea, che. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: concezione - restaurant

"Full of Wellness" è la nostra concezione di esperienza sensoriale e idea regalo studiata appositamente per rispondere alle esigenze di chi ricerca un percorso rigenerativo esclusivo. Scopri la nostra esperienza SILVER: -Ingresso esclusivo e riservato di - facebook.com Vai su Facebook

Concezione Restaurant - Catania - Nel centro storico di Catania, Concezione Restaurant è l’esatto riflesso della personalità dello chef Manuel Tropea, che a soli 29 anni, dopo numerose esperienze tra cucina popolare catanese e ... Si legge su corriere.it

Concezione Restaurant - La “concezione” è quella di Manuel Tropea, giovane cuoco con talento da vendere, una tecnica valida e idee “irriverenti” – e altrettanto stimolanti – intorno alla tradizione sicula. gamberorosso.it scrive