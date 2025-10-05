Concerti al Circolo Cittadino | The Hot Jazz Club
Un’esplosione di energia e ritmo per chiudere in grande stile la rassegna “Le Mattinate Musicali” al Circolo Cittadino di Latina. La musica Dixieland e l’Hot Jazz, figli del New Orleans primigenio portano gli spettatori nei ruggenti anni ’20 e ’30 con brani spumeggianti e improvvisazioni. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Al CafèNeruda Torino Circolo Arci Concerti fino al 28 Settembre Info e prenotazioni per la Cena 348 379 3726 Giovedì 25 Settembre h21.30 WAYNE SHORTER LEGACY (Sonia Schiavone Quintet) Venerdì 26 Settembre h21.30 DERBY MATES (omaggio - facebook.com Vai su Facebook
Concerti Pop Rock - Il primo album degli Afghan Whigs, dopo oltre un decennio e mezzo, prenderà il titolo di "Do to the Beast" e vedrà la luce il prossimo 11 aprile, sotto etichetta Sub Pop Records. Secondo milano.corriere.it
Riparte il circolo cittadino - Il Circolo Cittadino di Ascoli riprende le attività sociali dopo la chiusura per i lavori post sisma. Riporta ilrestodelcarlino.it