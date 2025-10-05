Conceicao si riprende la Juve | il portoghese si candida tra i protagonisti del big match col Milan ecco come verrà impiegato da Tudor

Conceicao si riprende la Juve, l’impatto col Villarreal è stato decisivo: il portoghese si è guadagnato sul campo la maglia per la supersfida di stasera. Una prestazione che cambia le gerarchie, un impatto talmente devastante da rendere impossibile una sua esclusione. Francisco Conceicao si è ripreso la Juventus con una notte da favola in Champions League e, come logica conseguenza, questa sera partirà titolare nella super sfida contro il Milan. Igor Tudor non ha avuto dubbi: l’uomo più in forma, nel big match, deve giocare. Conceicao Juve: una promozione meritata. La scelta del tecnico croato è il premio per quanto fatto dal portoghese mercoledì sera contro il Villarreal. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

