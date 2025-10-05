Conceicao si riprende la Juve | il portoghese si candida tra i protagonisti del big match col Milan ecco come verrà impiegato da Tudor
Conceicao si riprende la Juve, l’impatto col Villarreal è stato decisivo: il portoghese si è guadagnato sul campo la maglia per la supersfida di stasera. Una prestazione che cambia le gerarchie, un impatto talmente devastante da rendere impossibile una sua esclusione. Francisco Conceicao si è ripreso la Juventus con una notte da favola in Champions League e, come logica conseguenza, questa sera partirà titolare nella super sfida contro il Milan. Igor Tudor non ha avuto dubbi: l’uomo più in forma, nel big match, deve giocare. Conceicao Juve: una promozione meritata. La scelta del tecnico croato è il premio per quanto fatto dal portoghese mercoledì sera contro il Villarreal. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: conceicao - riprende
Continassa Juve: si riprende a lavorare alla Continassa, Conceicao è rientrato a Torino
Continassa Juve: si riprende a lavorare alla Continassa, Conceicao è rientrato a Torino
Gatti e Conceiçao "rovesciano" il Villarreal, l'ex Veiga riprende la Juve: Tudor, è un pari amaro
#VillarrealJuve 2-2, pagelle Juve: svolta Conceicao, Koopmeiners floppa ancora. E quel problema di #Tudor… (Tuttosport) Perin 6.5 Quella su Pedraza è una parata che vale un gol, ma anche su Buchanan c'è. Non ci sono dubbi: è una certezza, nonosta - facebook.com Vai su Facebook
Juventus-Milan: Chico Conceição titolare, il talento portoghese pronto a brillare allo Stadium - Milan: Chico Conceição titolare, il talento portoghese pronto a brillare allo Stadium, questo secondo Gazzetta Chico Conceição sarà titolare ... Si legge su tuttojuve.com
Conceicao fa impazzire i giornali: «Gli basta un tocco per entrare subito in partita». La pagella del portoghese in Villarreal Juve - Conceicao da impazzire, pagella da top player per il portoghese: entra e cambia la partita, il suo gol illude i bianconeri con una grande giocata Un ingresso che ha cambiato il volto della partita, un ... Segnala juventusnews24.com