A Lugo è attivo un nuovo servizio a supporto delle famiglie e contro l’abbandono scolastico. Sono stati inaugurati nel pomeriggio di sabato 27 settembre gli spazi del nuovo Centro del bambino, via Don Minzoni 69, nuova sede dell’associazione Open Odv, una realtà impegnata da anni nella promozione del benessere e della crescita dei bambini e, più in generale, nel sostegno alle famiglie, con particolare attenzione al tema della dispersione scolastica. In questa nuova sede, Open amplierà le proprie attività, occupandosi di sostegno educativo, percorsi di accompagnamento alla genitorialità, supporto scolastico, terapia logopedica, sostegno psicologico, tutoring degli apprendimenti e promozione di una nuova cultura dell’educazione e della relazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Con le famiglie al fianco dei bambini. Ecco il nuovo centro di Open