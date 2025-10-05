di Luca Marinoni Il Mantova torna dal difficile campo dell’ Avellino con un pareggio agrodolce. Da una parte lo 0-0 del Partenio consente alla squadra di Possanzini di interrompere la serie negativa (quattro ko di fila) e tornare a muovere la classifica. Ma dall’altra, al di là di aver fatto intravedere uno spirito maggiormente propositivo, la formazione virgiliana ha confermato una volta di più una grande sterilità in zona tiro: la rete difesa da Iannarilli, nonostante i generosi sforzicompiuti dagli ospiti, non ha mai corso particolari pericoli. A questo punto, anche se la classifica rimane in salita, il tecnico virgiliano dovrebbe avere per lo meno respinto il momento più delicato della sua esperienza sulla panchina del Mantova e, complice la pausa per le nazionali, ha a sua disposizione due settimane di lavoro per preparare al meglio la gara del 18 ottobre con il Sudtirol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Con l'Avellino finisce senza reti. Mantova, il punto è interrogativo. Possanzini rimane sotto esame