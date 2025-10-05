Cinque minorenni sono stati controllati dalla polizia nei pressi del parco di Colle Oppio, a pochi metri dal Colosseo, e trovati in possesso di caschi, fumogeni, bottiglie in vetro e bombolette spray, come riportano le agenzie nazionali. Gli oggetti sono stati sequestrati. I ragazzi, provenienti da Pisa, sono stati identificati. Ieri è stato il giorno della grande manifestazione a Roma. Sono 600 mila, secondo gli organizzatori, i manifestanti scesi in piazza a Roma per il corteo nazionale "Stop al genocidio" organizzato dai movimenti palestinesi a sostegno della popolazione di Gaza. In piazza, accanto ai movimento proPal, ci sono Cgil, sindacati di base, associazioni come Anpi e Arci e movimenti studenteschi, ma anche centinaia di antagonisti, anarchici, militari dei centri sociali arrivati a Roma da tutta Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Con fumogeni e bottiglie. Identificati 5 minori pisani