Con fumogeni e bottiglie Identificati 5 minori pisani
Cinque minorenni sono stati controllati dalla polizia nei pressi del parco di Colle Oppio, a pochi metri dal Colosseo, e trovati in possesso di caschi, fumogeni, bottiglie in vetro e bombolette spray, come riportano le agenzie nazionali. Gli oggetti sono stati sequestrati. I ragazzi, provenienti da Pisa, sono stati identificati. Ieri è stato il giorno della grande manifestazione a Roma. Sono 600 mila, secondo gli organizzatori, i manifestanti scesi in piazza a Roma per il corteo nazionale "Stop al genocidio" organizzato dai movimenti palestinesi a sostegno della popolazione di Gaza. In piazza, accanto ai movimento proPal, ci sono Cgil, sindacati di base, associazioni come Anpi e Arci e movimenti studenteschi, ma anche centinaia di antagonisti, anarchici, militari dei centri sociali arrivati a Roma da tutta Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: fumogeni - bottiglie
ProPal assaltano un bar con bottiglie e fumogeni. Panico all'Esquilino
I Pro Pal a Torino cercano di forzare il blocco: la polizia usa l'idrante. Lanci di bottiglie, grossi petardi, fumogeni e aste contro gli agenti
Flotilla, a Roma lanci di bottiglie e fumogeni contro la polizia: le immagini
Questa mattina circa 3000 manifestanti pro-Pal, dopo essersi radunati in più cortei cittadini, hanno raggiunto l’ingresso dell’Interporto di Padova tentando di sfondare il cordone di Polizia con il lancio di vernice, bottiglie e fumogeni. Gli agenti del II Reparto Mob - facebook.com Vai su Facebook
Scontri violenti alla sede di Collegno, con manifestanti che tentano di forzare l'ingresso lanciando fumogeni, sassi e bottiglie, mentre le forze dell'ordine rispondono con lacrimogeni. Auto dei dipendenti distrutte - X Vai su X
Rissa tra stranieri, spintoni e bottiglie rotte davanti all'Ipsia: identificati 5 ventenni - Prima qualche parola di troppo, poi gli spintoni e alla fine una bottiglia lanciata contro un rivale che si è infranta quando è finita sull'asfalto. Lo riporta ilgazzettino.it
Rissa tra stranieri, spintoni e bottiglie rotte davanti all'Ipsia: identificati 5 ventenni - I due 23enni hanno anche raccontato agli agenti di essere stati vittime di una rapina, circostanza poi smentita. Scrive ilgazzettino.it