Comunità energetica di SienaEnergie Raggiunta quota 343 iscritti
Il Consiglio Direttivo di Sienaenergie ha approvato l’adesione all’associazione di 20 nuovi associati. Sono stati raggiunti 343 iscritti. Negli ultimi mesi hanno aderito a Sienanergie numerosi cittadini e aziende tra i comuni di Arezzo, Bucine, Siena, Monteriggioni, Sovicille, Asciano, Chiusdino, Montalcino, Colle Val d’Elsa, Greve in Chianti, Radda in Chianti, Sarteano,Montepulciano, Monteroni d’Arbia, Pienza, Piombino, Poggibonsi, Santa Fiora, Follonica, Grosseto. Tra i nuovi associati vi sono aziende agrituristiche della Val d’Orcia e della Val di Chiana e alcune aziende produttive della Val d’Arbia, della Val di Merse e di Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it
