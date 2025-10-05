Il Consiglio Direttivo di Sienaenergie ha approvato l’adesione all’associazione di 20 nuovi associati. Sono stati raggiunti 343 iscritti. Negli ultimi mesi hanno aderito a Sienanergie numerosi cittadini e aziende tra i comuni di Arezzo, Bucine, Siena, Monteriggioni, Sovicille, Asciano, Chiusdino, Montalcino, Colle Val d’Elsa, Greve in Chianti, Radda in Chianti, Sarteano,Montepulciano, Monteroni d’Arbia, Pienza, Piombino, Poggibonsi, Santa Fiora, Follonica, Grosseto. Tra i nuovi associati vi sono aziende agrituristiche della Val d’Orcia e della Val di Chiana e alcune aziende produttive della Val d’Arbia, della Val di Merse e di Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Comunità energetica di SienaEnergie. Raggiunta quota 343 iscritti