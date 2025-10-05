Drin drin. è ora. Sembra un gioco di parole, ma non lo è. Si tratta del ‘nuovo’ partito di Alberto Forchielli, imprenditore bolognese e volto tv, pronto a scendere in campo per sfidare alle Comunali il sindaco Matteo Lepore. Il suo movimento dal nome spiritoso – Drin Drin – è pronto alla trasformazione per diventare qualcosa di più strutturato. "’Ora’ è il nuovo nome – spiega Forchielli che in questi giorni è in America Latina – e fra una decina di giorni ci sarà il congresso ad Abano Terme. Abbiamo scelto la città del Veneto perché è al centro delle zone dove si concentra la maggior parte dei nostri iscritti: Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Comunali, Forchielli c'è: "In città serve una svolta". E fonda il partito 'Ora'