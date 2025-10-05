Comportamenti immorali in questo Paese è stato chiuso l’accesso a internet | Completamente isolati dal mondo

Con l’obiettivo di “ prevenire comportamenti immorali “, le autorità governative hanno bloccato l’accesso ad internet a diverse aree del Paese: ecco cosa sta accadendo. Sembra incredibile, ma c’è un Paese nel mondo la cui popolazione non ha accesso a internet. Si tratta dell’Afghanistan dove il governo talebano ha avviato una serie di “chiusure al web” allo scopo di “ prevenire comportamenti immorali ”. (HRW FOTO) – Notizie.com “ Gli afghani erano già isolati dal mondo. Ma ora sono completamente tagliati fuori. 🔗 Leggi su Notizie.com

