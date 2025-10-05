Compagnoni duro su Tudor | Sta lanciando segnali non positivi Queste due scelte francamente non sono da Juve

Compagnoni, l’opinionista di Sky critica il tecnico: le scelte su Adzic e Koopmeiners sono illogiche, segnali di un allenatore in confusione. Un allenatore in confusione, che fa scelte “non da  Juve ” e a cui, forse, sta venendo il “braccino”. È un attacco durissimo e frontale quello del giornalista  Maurizio Compagnoni  che, dagli studi di  Sky Sport, ha analizzato il momento di  Igor Tudor  e della  Juventus, criticando aspramente le ultime decisioni del tecnico croato. Compagnoni: la dura analisi su Tudor. Secondo l’opinionista, le scelte di formazione viste contro  Atalanta  e  Villarreal  sono il segnale di un allenatore che sta perdendo lucidità, arrivando a lanciare un sospetto pesantissimo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

