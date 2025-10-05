Commozione e solidarietà per Chiesa | Sosterrò le spese del funerale

Si sono accesi i ricordi, oltreché un largo cordoglio, intorno alla scomparsa del regista e sceneggiatore cesenate Aurelio Chiesa, deceduto tre giorni fa al Bufalini a causa di problemi di salute che lo stavano angustiando da diverso tempo. Negli ultimi anni - ne aveva 78 - solitario e rigorosamente fuori da ogni contesto sociale se si escludono le ormai rare puntate in centro in sella alla sua bicicletta davanti al bar Babbi, non intratteneva molte frequentazioni e, soprattutto, era completamente estraneo a quel mondo dove aveva cercato di infondere la sua creatività. Ma attraverso i social si è intensificato il flusso delle reminiscenze dei tanti che lo hanno avuto amico nei momenti giovanili e negli anni del suo impegno nel cinema a cui lascia due pellicole, "Bim bum Bam" e "Luci lontane", diverse sceneggiature e le esperienze di aiuto regia accanto a Pier Paolo Pasolini nel film "Porcile". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

