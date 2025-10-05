Commercio | la prossima CIIE sottolinea l’impegno della Cina per la prosperita’ condivisa

Tra appena un mese, Shanghai tornera’ a calcare il palcoscenico globale con il ritorno della China International Import Expo (CIIE), riaffermando l’impegno della Cina ad aprirsi ulteriormente e a condividere le proprie opportunita’ di sviluppo con il mondo. Tenuta per la prima volta nel 2018, la CIIE ha inaugurato un capitolo innovativo nella storia del commercio globale. Da allora, l’esposizione ha costantemente migliorato scala ed efficacia. Come prima esposizione a livello nazionale dedicata alle importazioni, la CIIE ha presentato negli ultimi sette anni circa 3.000 nuovi prodotti, tecnologie e servizi, con transazioni previste superiori a 500 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

