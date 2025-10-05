Commento al Vangelo di oggi 5 ottobre 2025 | Lc 17,5-10

Lalucedimaria.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Meditiamo il Vangelo del 5 ottobre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore.  «Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, ed esso vi obbedirebbe» XXVII domenica del tempo ordinario Dal Vangelo secondo Luca Lc 17,5-10 In quel. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

commento al vangelo di oggi 5 ottobre 2025 lc 175 10

© Lalucedimaria.it - Commento al Vangelo di oggi 5 ottobre 2025: Lc 17,5-10

In questa notizia si parla di: commento - vangelo

Commento al Vangelo di oggi 14 luglio 2025: Mt 10,34-11,1

Commento al Vangelo di oggi 15 luglio 2025: Mt 11,20-24

Commento al Vangelo di oggi 17 luglio 2025: Mt 11,28-30

La fede non è questione di quantità, bensì di qualità. Commento al Vangelo domenica 5 ottobre - di Padre Gianpiero Tavolaro Comunità Monastica di Ruviano XXVII domenica del Tempo ordinario - Segnala clarusonline.it

commento vangelo oggi 5Commento al Vangelo di oggi 2 ottobre 2025: Mt 18,1-5.10 - Meditiamo il Vangelo del 2 ottobre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Da lalucedimaria.it

Cerca Video su questo argomento: Commento Vangelo Oggi 5