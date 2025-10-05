Comics e Agorà Torna la magia di Self Area Go

Per il terzo anno consecutivo torna Self Area Go, il progetto di Lucca Crea in collaborazione con il Comune di Lucca e la Biblioteca civica Agorà (Via delle Trombe, 6), con due incontri e un'offerta culturale interessante e diversificata che anticipa l'arrivo di Lucca Comics & Games. Anche per questa edizione "French Kiss" di Lucca Comics & Games la Self Area, lo spazio dedicato al meglio del all'avanguardia del fumetto e alle autoproduzioni, sarà anticipata da due incontri a ingresso gratuito sul mondo dell'editoria indipendente mentre quello conclusivo si terrà nei giorni del festival. Si parte giovedì 9 ottobre, alle 18, nell'auditorium della biblioteca con l'incontro "Self Area: l'arena del gioco indipendente".

