Come vivere bene | al via un ciclo di quattro incontri dedicati al benessere psicologico
A Savignano sul Rubicone la struttura semplice interdipartimentale di Psicologia della Salute e di Comunità di Forlì-Cesena organizza un percorso di promozione del benessere psicologico, aperto alla cittadinanza. Si articola in quattro incontri di gruppo, impostati sul modello della Ruota. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: vivere - bene
Vivere vicino al mare fa bene: allunga la vita di due anni
Vivere vicino al mare fa bene e allunga la vita di due anni
Come vivere bene la terza età: a Morfasso un incontro tra cura, ascolto e territorio
Vivere il presente. Vivere bene. Vivere insieme. A partire dal 29 Ottobre, da IbriGo prende il via un percorso di psicoterapia di gruppo condotto da: Alessandra Nodari – Psicoterapeuta e conduttrice Alessandra Franzelli – Psicoterapeuta e Io ausiliario - facebook.com Vai su Facebook