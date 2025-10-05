Come vivere bene | al via un ciclo di quattro incontri dedicati al benessere psicologico

5 ott 2025

A Savignano sul Rubicone la struttura semplice interdipartimentale di Psicologia della Salute e di Comunità di Forlì-Cesena organizza un percorso di promozione del benessere psicologico, aperto alla cittadinanza. Si articola in quattro incontri di gruppo, impostati sul modello della Ruota. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

