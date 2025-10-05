Come su un faro sospeso sul mare un rifugio tra cielo e orizzonte blu
di ANGELINA DE SANTIS Certi luoghi sembrano nati per raccontare una storia. Non hanno bisogno di didascalie, perché il paesaggio parla da solo e l’architettura diventa complice di una narrazione che non si esaurisce in quattro mura. Così accade al Faro di Portopiccolo, un appartamento che prende in prestito il nome e il fascino di . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: faro - sospeso
“Il duomo dei sogni” Tra le onde di un mare immaginario, il Duomo di Ferrara diventa faro d’anima. Cuori e barche di carta lo trasformano in un luogo sospeso, dove la storia incontra il sogno.#IlDuomodeiSogni. #arcobalenidAnima #arteitaliana #poesiavisiva - facebook.com Vai su Facebook