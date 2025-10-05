Si chiama "Rivoluzione appenninica - Quaderni di analisi e proposte" il progetto che si propone di favorire un nuovo approccio culturale per quanto riguarda i problemi delle aree periferiche collinari e montane e per tentare di impedirne lo spopolamento e l’abbandono. Il progetto prevede la pubblicazione di fascicoli, i ’Quaderni’ appunto, curati da esperti nelle varie discipline, che si occuperanno di illustrare i problemi della montagna, con le proposte a cui puntare per arrivare a possibili soluzioni. Il primo tema da trattare è quello demografico, materia che sarà illustrata da Marco Breschi, docente di Demografia all’Università di Sassari oltre che sindaco di Sambuca Pistoiese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Come salvare la montagna. Piano anti spopolamento