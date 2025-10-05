Come hai detto scusa? Non siamo io e Carlos a costruire i campi Sinner smentisce la tesi di Federer e del favoritismo sul campo lento – Il video

Jannik Sinner ha cercato di non perdere le staffe su una polemica che lo coinvolge è che è partita dal campione Federer, secondo cui c’è un favoritismo degli organizzatori verso l’altoatesino a Alcaraz per la scelta del terreno dei campi di gioco. Una tesi sostenuta anche dal collega Zverev. «Non so cosa dire», ha replicato Jannik alla giornalista. « Non siamo io e Carlos a costruire i campi, non decidiamo noi. Io cerco di adattarmi e giocare il miglior tennis possibile. Peraltro ho giocato un ottimo tennis anche quando i campi erano più veloci». Jannik Sinner's reaction to Zverev saying tournament directors are making the courts all the same speed to help him & Carlos Alcaraz "Wow. 🔗 Leggi su Open.online

