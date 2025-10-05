Come cambia il tabellone di Sinner con l’eliminazione di Fritz Possibile rivale generazionale ai quarti

Eliminazioni eccellenti nei primi match dei sedicesimi del torneo ATP Masters 1000 di Pechino: a fare rumore è soprattutto l’uscita di scena del numero 5 del seeding, lo statunitense Taylor Fritz, battuto dal transalpino Giovanni Mpetshi Perricard, numero 32, con lo score di 6-4 7-5. Cambia dunque il potenziale avversario di Jannik Sinner nei quarti di finale: ora il favorito sulla carta è il danese Holger Rune, testa di serie numero 10, che negli ottavi se la vedrà proprio con il transalpino che ha eliminato lo statunitense. Per arrivare all’incrocio con uno dei due Sinner dovrà battere quest’oggi il neerlandese Tallon Griekspoor, numero 27, e poi agli ottavi il vincente della sfida odierna tra il ceco Tomas Machac, numero 20, ed il qualificato monegasco Valentin Vacherot. 🔗 Leggi su Oasport.it

