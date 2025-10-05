come ben leonberg ha creato good boy ispirandosi alla performance del cane indy

Il film Good Boy ha catturato l’attenzione del pubblico grazie alla sorprendente interpretazione del protagonista canino, Indy. La pellicola, diretta e scritta da Ben Leonberg, narra le vicende di un cane che si trova a dover proteggere il suo proprietario, Todd, interpretato da Shane Jensen, mentre entrambi affrontano una serie di eventi soprannaturali in una nuova abitazione. come Indy ha conquistato il cuore degli spettatori. la performance del cane protagonista. Indy si distingue per la sua capacità di trasmettere emozioni autentiche sullo schermo. Secondo quanto dichiarato dal regista in un’intervista con Dread Central, la riuscita della performance è stata possibile grazie a un’attenta preparazione e a tempi di ripresa molto limitati. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

