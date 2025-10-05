Columbus International Award | il 14 ottobre la VIII edizione a New York
Torna uno degli appuntamenti simbolo della promozione del Made in Italy nel mondo. La VIII edizione del Columbus International Award si terrà a New York il 14 ottobre 2025, presso la Saint Patrick’s Old Cathedral School (32 Prince Street, Manhattan), con inizio alle ore 16:45. L’evento, organizzato dalla Fondazione Italy, si svolge con il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, della Regione Liguria e del Patronato ACLI, e in collaborazione con Ferrara Events & Communication e United International Media Partners. Il riconoscimento, dedicato alla figura di Cristoforo Colombo, celebra ogni anno personalità, istituzioni e realtà imprenditoriali che contribuiscono alla diffusione della cultura italiana e alla valorizzazione dell’eccellenza nazionale oltre oceano. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
In questa notizia si parla di: columbus - international
