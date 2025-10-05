Colpo di Tortona a Milano! Brescia soffre ma vince a Treviso
La Bertram dell'ex Fioretti, spinta da Manjon, sorprende l’Olimpia priva di Brown, Nebo e Shields. La Germani riparte da Bilan e Della Valle e la spunta all’overtime. Reggio Emilia ok su Udine. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
