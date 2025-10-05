Colpo della Roma a Firenze | vittoria in rimonta 1-2 e vetta solitaria della classificaper qualche ora | La cronaca
Traversa di Piccoli ed errore sotto porta di Gosens, la squadra di Pioli non acciuffa il pareggio. Giallorossi in testa alla classifica da soli .
Colpo della Roma a Firenze, vittoria in rimonta: a Kean rispondono Soulé e Cristante - Giallorossi in testa alla classifica da soli per qualche ora, aspettando le gare di Napoli (col Genoa ...
La Roma vince a Firenze in rimonta ed è prima: crisi Pioli. Poker Bologna col Pisa - Quinta vittoria in 6 partite per la Roma di Gasperini che espugna il Franchi in rimonta: il gol di Kean al 14' illude la Fiorentina che incassa il quarto KO stagionale.